Φωτιά στον Χάρακα Κερατέας
Πυρκαγιά ξέσπασε πριν λίγο στην περιοχή Χάρακας στην Κερατέα. Μήνυμα ήχησε από το 112 για ετοιμότητα.
Σύμφωνα με ανακοίνωση της πυροσβεστικής στο σημείο επιχειρούν 95 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ ΚΑΙ 27 οχήματα.
Από αέρος επιχειρούν 3 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα, ενώ συνδράμουν και υδροφόρες για την άμεση κατάσβεση της πυρκαγιάς.
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