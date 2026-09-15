Δίκη Τεμπών: Συγκινητικές καταθέσεις συγγενών θυμάτων

Συγκλόνισαν σήμερα καταθέτοντας στη δίκη για τα Τέμπη, οι γονείς των θυμάτων. Ανάμεσά τους και της 20χρονης Φραντζέσκας, που ακουγόταν να ψελλίζει μέσα από το μοιραίο βαγόνι, μετά τη σύγκρουση, ότι δεν έχει οξυγόνο.

Οι συγγενείς των θυμάτων, ανακοίνωσαν ότι ετοιμάζονται να καταθέσουν αίτημα, προκειμένου να εξεταστούν περίπου 250 οστά ή οστικά ευρήματα.