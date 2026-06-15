Τραγωδία στην Κόνιτσα: Τέσσερα αδέλφια έχασαν τη ζωή τους από πυρκαγιά στο κοντέινερ όπου ζούσαν

Μία ανείπωτη τραγωδία σημειώθηκε τα ξημερώματα στην Κόνιτσα, όπου τέσσερα ηλικιωμένα αδέλφια έχασαν τη ζωή τους όταν το κοντέινερ στο οποίο κατοικούσαν τυλίχθηκε στις φλόγες περίπου στις 6 το πρωί.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις που έσπευσαν στο σημείο για την κατάσβεση της φωτιάς εντόπισαν και ανέσυραν τις σορούς των τεσσάρων ενοίκων.

Τα θύματα ήταν τρεις γυναίκες και ένας άνδρας, ηλικίας 69, 75, 83 και 88 ετών. Τα αδέλφια διέμεναν στο συγκεκριμένο κοντέινερ εδώ και περίπου τρεις δεκαετίες, το οποίο τους είχε παραχωρηθεί μετά τον ισχυρό σεισμό που είχε πλήξει την περιοχή της Κόνιτσας. Η προσωρινή αυτή κατοικία βρισκόταν σε χωράφι ιδιοκτησίας τους, κοντά στο ιστορικό γεφύρι της πόλης.

Κάτοικοι της περιοχής αναφέρουν ότι τα τέσσερα αδέλφια ζούσαν κάτω από ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες, χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα, ενώ αντιμετώπιζαν κατά καιρούς και προβλήματα υγείας. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, εξετάζεται το ενδεχόμενο η πυρκαγιά να προκλήθηκε από κερί ή καντήλι που χρησιμοποιούσαν για φωτισμό.

Πληροφορίες αναφέρουν επίσης ότι στο παρελθόν είχε υπάρξει παρέμβαση των κοινωνικών υπηρεσιών για τον καθαρισμό του χώρου όπου διέμεναν τα άτυχα αδέλφια.

Οι αρμόδιες αρχές διερευνούν τα ακριβή αίτια της πυρκαγιάς.