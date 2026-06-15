Θεσσαλονίκη: Σύλληψη 35χρονου Βούλγαρου για κατασκοπεία μετά από έλεγχο σε drone

Στη σύλληψη ενός 35χρονου υπηκόου Βουλγαρίας προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές στη Θεσσαλονίκη, έπειτα από έρευνα που οδήγησε σε κατηγορίες για κατασκοπεία.

Η υπόθεση ήρθε στο φως το βράδυ του περασμένου Σαββάτου, όταν πολίτης στην ανατολική πλευρά της πόλης ενημέρωσε τις Αρχές ότι ένας άνδρας πραγματοποιούσε πτήσεις με μη επανδρωμένο αεροσκάφος (drone) στην περιοχή. Αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. εντόπισαν τον 35χρονο και κατά τον έλεγχο διαπίστωσαν ότι δεν κατείχε την απαραίτητη άδεια χειριστή.

Ακολούθησε έρευνα στο όχημά του, όπου βρέθηκε το drone. Από την εξέταση των δεδομένων που ήταν αποθηκευμένα στη συσκευή, οι Αρχές εντόπισαν θερμική εικόνα που απεικόνιζε εγκαταστάσεις του πρώην στρατοπέδου Φαρμάκη στην Καλαμαριά.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για κατασκοπεία και παραβάσεις της σχετικής νομοθεσίας, ενώ αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του αρμόδιου εισαγγελέα για τις περαιτέρω δικαστικές διαδικασίες.