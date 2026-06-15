Διάσωση 29 μεταναστών σε θαλάσσια περιοχή κοντά στη Γαύδο

Σε επιχείρηση διάσωσης 29 μεταναστών προχώρησαν οι αρμόδιες αρχές σε θαλάσσια περιοχή βόρεια-βορειοανατολικά της Γαύδου.

Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή, η λέμβος στην οποία επέβαιναν εντοπίστηκε περίπου 50 ναυτικά μίλια από το νησί, έπειτα από επιτήρηση που πραγματοποιήθηκε με μη επανδρωμένο αεροσκάφος (drone) της FRONTEX.

Ο συντονισμός της επιχείρησης έγινε από το Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ), ενώ οι 29 αλλοδαποί περισυνελέγησαν με ασφάλεια από εμπορικό πλοίο με σημαία Δανίας που έπλεε στην περιοχή.

Οι διασωθέντες μεταφέρονται στο λιμάνι της Σούδας, όπου αναμένεται να ολοκληρωθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες υποδοχής και καταγραφής τους.