Πυρκαγιά σε εμπορικό χώρο στο κέντρο της Αθήνας – Άμεση επέμβαση της Πυροσβεστικής

Πυρκαγιά ξέσπασε λίγο πριν τη μία τα ξημερώματα σε εμπορικό χώρο στο κέντρο της Αθήνας, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 00:40 σε κατάστημα στη συμβολή των οδών Σοφοκλέους και Μενάνδρου. Χάρη στην έγκαιρη επέμβαση των πυροσβεστικών δυνάμεων, περιορίστηκε στον χώρο του καταστήματος και δεν επεκτάθηκε σε παρακείμενα κτίρια.

Για την κατάσβεση επιχείρησαν 17 πυροσβέστες με πέντε οχήματα, ενώ χρησιμοποιήθηκε και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις κατάφεραν να θέσουν τη φωτιά υπό έλεγχο, αποτρέποντας την εξάπλωσή της στην ευρύτερη περιοχή.

Από το περιστατικό δεν αναφέρθηκαν πληροφορίες για τραυματισμούς, ενώ τα αίτια που προκάλεσαν την πυρκαγιά διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.