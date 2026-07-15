Τραγωδία στα Πατήσια: Νεκρή ηλικιωμένη από φωτιά σε διαμέρισμα
Χωρίς τις αισθήσεις της απεγκλωβίστηκε ηλικιωμένη από διαμέρισμα που πήρε φωτιά στην οδό Σκιάθου στα Πατήσια. Ακόμη ένας ηλικιωμένος τραυματισμένος απεγκλωβίστηκε από τις πυροσβεστικές δυνάμεις που έσπευσαν στο σημείο.
Ο ηλικιωμένος μεταφέρθηκε από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο.
Σύμφωνα με πληροφορίες της πυροσβεστικής το διαμέρισμα τυλίχτηκε στις φλόγες λίγο μετά τις 16:00, ενώ στο σημείο επιχείρησαν για την κατάσβεση και τον απεγκλωβισμό 15 πυροσβέστες με 5 οχήματα.
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