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Τραγωδία στα Πατήσια: Νεκρή ηλικιωμένη από φωτιά σε διαμέρισμα

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
15/07/2026 17:46
Τραγωδία στα Πατήσια: Νεκρή ηλικιωμένη από φωτιά σε διαμέρισμα
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ-INTIME

Χωρίς τις αισθήσεις της απεγκλωβίστηκε ηλικιωμένη από διαμέρισμα που πήρε φωτιά στην οδό Σκιάθου στα Πατήσια. Ακόμη ένας ηλικιωμένος τραυματισμένος  απεγκλωβίστηκε από τις πυροσβεστικές δυνάμεις που έσπευσαν στο σημείο.

Ο ηλικιωμένος μεταφέρθηκε από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο.

Σύμφωνα με πληροφορίες της πυροσβεστικής το διαμέρισμα τυλίχτηκε στις φλόγες λίγο μετά τις 16:00, ενώ στο σημείο επιχείρησαν για την κατάσβεση και τον απεγκλωβισμό 15 πυροσβέστες με 5 οχήματα.

 

 

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