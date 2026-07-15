Φωτιά στη Σουρωτή Θεσσαλονίκης – Ήχησε το 112
Πυρκαγιά εκδηλώθηκε στη Σουρωτή Θεσσαλονίκης αργά το απόγευμα. Πριν λίγο εστάλη μήνυμα από το 112 στους κατοίκους της γύρω περιοχής να απομακρυνθούν προς Βασιλικά.
Στο σημείο επιχειρούν 21 πυροσβέστες, με 8 πυροσβεστικά οχήματα, ενώ έχουν σηκωθεί και δύο ελικόπτερα.
Στις προσπάθειες κατάσβεσης συνδράμουν και υδροφόρες του Δήμου Θέρμης.
Κοντά στο σημείο της πυρκαγιάς βρίσκονται διάσπαρτες κατοικίες.
Ακολουθήστε το Alpha News στο TikTok για καθημερινή ενημέρωση
Ακολουθήστε τον alphatv.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις