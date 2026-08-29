Τους έπεισαν ότι βοηθούν την Αστυνομία

και άφησαν 70.000 ευρώ έξω από το σπίτι

Μια καλοστημένη τηλεφωνική απάτη, με λεία 70.000 ευρώ, εξιχνίασαν οι αστυνομικοί στη Βοιωτία.

Οι επιτήδειοι υποδύθηκαν αρχικά τον εφοριακό και στη συνέχεια τον αστυνομικό, πείθοντας συγγενικό πρόσωπο ηλικιωμένης ότι συμμετείχε σε επιχείρηση για τη σύλληψη απατεώνων.

Όλα ξεκίνησαν το απόγευμα της 11ης Αυγούστου, όταν ένας άγνωστος τηλεφώνησε στην ηλικιωμένη και παρουσιάστηκε ως υπάλληλος της Εφορίας. Η γυναίκα υποψιάστηκε ότι κάτι δεν πήγαινε καλά και έκλεισε το τηλέφωνο. Οι δράστες, όμως, δεν εγκατέλειψαν το σχέδιό τους.

Λίγο αργότερα, δεύτερος άνδρας επικοινώνησε με συγγενικό της πρόσωπο, αυτή τη φορά παριστάνοντας τον αστυνομικό. Με ιδιαίτερα πειστικό τρόπο, του είπε ότι βρισκόταν σε εξέλιξη επιχείρηση για τον εντοπισμό των απατεώνων και του ζήτησε να «βοηθήσει» τις Αρχές.

Ο υποτιθέμενος αστυνομικός τον έπεισε να τοποθετήσει 70.000 ευρώ μέσα σε σακούλα και να την αφήσει έξω από το σπίτι, δήθεν προκειμένου οι αστυνομικοί να παγιδεύσουν και να συλλάβουν τους δράστες. Στην πραγματικότητα, στο σημείο έφτασε μέλος της εγκληματικής ομάδας, παρέλαβε τα χρήματα και εξαφανίστηκε με αυτοκίνητο.

Η σύλληψη στη Θήβα

Ύστερα από έρευνα του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λιβαδειάς, οι αστυνομικοί κατάφεραν να ταυτοποιήσουν έναν άνδρα, ο οποίος φέρεται να είναι μέλος της ομάδας και να παρέλαβε τη σακούλα με τα χρήματα.

Το πρωί της Παρασκευής 28 Αυγούστου οργανώθηκε επιχείρηση, με τη συνδρομή αστυνομικών της Θήβας, κατά την οποία ο κατηγορούμενος εντοπίστηκε και συνελήφθη σε περιοχή της πόλης.

Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο σπίτι του και στην κατοχή του κατασχέθηκαν τέσσερα κινητά τηλέφωνα, τρεις τραπεζικές κάρτες και 750 ευρώ. Κατασχέθηκε επίσης το αυτοκίνητο που, σύμφωνα με την Αστυνομία, χρησιμοποιήθηκε για την παραλαβή των 70.000 ευρώ.

Όπως προέκυψε, ο συλληφθείς είχε απασχολήσει και στο παρελθόν τις διωκτικές Αρχές για υποθέσεις ναρκωτικών, κλοπής, διακεκριμένης φθοράς και άλλα αδικήματα. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία και οδηγήθηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Βοιωτίας, με έδρα τη Λιβαδειά.

Οι έρευνες συνεχίζονται για τον εντοπισμό των συνεργών του και τη διερεύνηση της συμμετοχής τους σε άλλες παρόμοιες απάτες.