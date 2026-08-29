Σέρρες: Συνελήφθησαν 3 ανήλικοι για κλοπές δικύκλων και διαρρήξεις

Τρεις ανήλικοι, συνελήφθησαν χθες Παρασκευή (28/8/2026), στις Σέρρες, όπου κατηγορούνται για διακεκριμένες κλοπές και διαρρήξεις.

Σύμφωνα με την Ελληνική Αστυνομία, οι ανήλικοι, μαζί με ένα ακόμη άτομο που έχει ταυτοποιηθεί, φέρεται να δρούσαν από κοινού ή σε διαφορετικές συνθέσεις, στο διάστημα 22-28 Αυγούστου 2026.

Στο διάστημα αυτό φέρεται να διέρρηξαν πέντε καταστήματα, από τρία εκ των οποίων αφαίρεσαν 125 ευρώ και ένα κινητό τηλέφωνο.

Επίσης, αφαίρεσαν οκτώ δίκυκλα, τα οποία εντοπίστηκαν και αποδόθηκαν στους ιδιοκτήτες τους. Ωστόσο, ένα από τα δίκυκλα, βρέθηκε καμένο.

Παράλληλα, βρέθηκε και μια μοτοσυκλέτα, η οποία είχε κλαπεί από τις Σέρρες στις αρχές του τρέχοντος έτους.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον Εισαγγελέα.