Πυρκαγιά σε δασική έκταση στα Οινόφυτα Βοιωτίας
Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για πυρκαγιά στα Οινόφυτα Βοιωτίας σήμερα 24 Ιουλίου 2026, περίπου στις 15:00 και κινητοποίησε άμεσα επίγειες δυνάμεις.
Στο έργο της κατάσβεσης λαμβάνουν μέρος 30 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 4ης ΕΜΟΔΕ, Εθελοντές και 7 οχήματα.
Στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος συμβάλει με υδροφόρες ο Δήμος Τανάγρας
Για την πυρκαγιά ενεργοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Φθιώτιδας προκειμένου να διερευνήσει τα αίτιά της.
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