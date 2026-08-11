Φόβος και τρόμος σπείρα διαρρηκτών
Περιπολίες των κατοίκων σε Νίκαια και Κερατσίνι
Περιπολίες πραγματοποιούν οι κάτοικοι σε Κερατσίνι και Νίκαια τώρα που οι περισσότεροι λείπουν για διακοπές προκειμένου να προστατεύσουν από τους κακοποιούς τα σπίτια των γειτόνων τους που απουσιάζουν. Όπως λένε στον Alpha οι συμμορίες έχουν γίνει φόβος και τρόμος στην περιοχή.
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