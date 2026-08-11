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ALPHA NEWS

Φόβος και τρόμος σπείρα διαρρηκτών

Περιπολίες των κατοίκων σε Νίκαια και Κερατσίνι
ΚΟΙΝΩΝΙΑ
11/08/2026 21:21

Περιπολίες πραγματοποιούν οι κάτοικοι σε Κερατσίνι και Νίκαια τώρα που οι περισσότεροι λείπουν για διακοπές προκειμένου να προστατεύσουν από τους κακοποιούς τα σπίτια των γειτόνων τους που απουσιάζουν. Όπως λένε στον Alpha οι συμμορίες έχουν γίνει φόβος και τρόμος στην περιοχή.

 

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