Τέσσερις συλλήψεις σε Σταμάτα, Λέσβο και Ζάκυνθο για πυρκαγιές

Άμεση ήταν η κινητοποίηση των στελεχών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού, για τρία περιστατικά που σημειώθηκαν σε Αττική, Λέσβο και Ζάκυνθο.

Συνολικά, τέσσερα άτομα συνελήφθησαν στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας για πρόκληση πυρκαγιάς και παραβάσεις της ισχύουσας νομοθεσίας περί πυροπροστασίας.

Σύλληψη στη Σταμάτα Αττικής

Στη Σταμάτα Αττικής, το βράδυ της Δευτέρας 10 συνελήφθη ένας 33χρονος ημεδαπός όπου σύμφωνα με την πυροσβεστική ο 33χρονος έθεσε σε λειτουργία φορητή συσκευή ψησταριάς στην αυλή μονοκατοικίας, σε περιοχή μεικτής ζώνης με δασική βλάστηση.

Το περιστατικό σημειώθηκε σε ημέρα κατά την οποία ο δείκτης επικινδυνότητας πυρκαγιάς ήταν στην κατηγορία 4, δηλαδή πολύ υψηλός. Στον 33χρονο επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 3.000 ευρώ.

Σύλληψη στη Λέσβο για θερμές εργασίες

Στη Λέσβο, συνελήφθη ένας 63χρονος καθώς κατά τη διάρκεια περιπολίας για την πρόληψη αγροτοδασικών πυρκαγιών, στην Τοπική Κοινότητα Περάματος Γέρας του Δήμου Μυτιλήνης εντοπίστηκε να εκτελεί θερμές εργασίες με χρήση συσκευής ηλεκτροσυγκόλλησης.

Και σε αυτή την περίπτωση επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 3.000 ευρώ. Μετά από προφορική εντολή της Εισαγγελέως Υπηρεσίας Μυτιλήνης, ο 63χρονος κρατείται και αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιόν της την Τετάρτη 12 Αυγούστου.

Δύο συλλήψεις στη Ζάκυνθο

Στον Μαραθιά Ζακύνθου, το πρωί συνελήφθησαν δύο άνδρες, πρόκειται για έναν 50χρονο και έναν 40χρονο αλλοδαπό.

Οι δύο άνδρες συνελήφθησαν στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια, η οποία εκδηλώθηκε από όχημα αναψυχής τύπου τετράτροχο αυτοκίνητο