Κρήτη: Πάνω από 20 γύπες χρειάστηκαν περίθαλψη από τη ζέστη

Ανησυχητικές εικόνες καταγράφονται στην Κρήτη με γύπες να εντοπίζονται εξαντλημένοι και αφυδατωμένοι σε δρόμους και παραλίες του νησιού λόγω των υψηλών θερμοκρασιών. Δεκάδες πτηνά μεταφέρονται για φροντίδα στον Σύλλογο Προστασίας και περίθαλψης Άγριας ζωής πριν επιστρέψουν στο φυσικό τους περιβάλλον.