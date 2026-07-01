Του πέταξαν γλάστρα και τον χτύπησαν

Συνελήφθησαν τρεις ανήλικοι για bullying σε 15χρονο μαθητή στο Μεσολόγγι. Οι ανήλικοι εξύβρισαν και πέταξαν γλάστρα τον 15χρονο με σκοπό να του προκαλέσουν σωματική βλάβη και βιντεοσκοπούσαν το περιστατικό, ενώ του είχαν αφαιρέσει και το κινητό του τηλέφωνο για να το ελέγξουν.

Βιντεοσκοπούσαν τις πράξεις τους

Συνελήφθησαν, χθες το απόγευμα, στην Ιερά Πόλη Μεσολογγίου, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Μεσολογγίου, τρεις ανήλικοι, ηλικίας 15, 15 και 14 ετών, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία κατά περίπτωση για σωματική βλάβη, παράνομη βία, εξύβριση και παράβαση της νομοθεσίας περί προσωπικών δεδομένων, ενώ συνελήφθησαν και τρεις γονείς των ανηλίκων για την παραμέληση της εποπτείας τους.

Ειδικότερα, σύμφωνα με καταγγελία 15χρονου, προχθές το βράδυ, σε περιοχή της Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου, οι τρεις ανήλικοι κατηγορούμενοι αφού προσέγγισαν τον ανήλικο, τον εξύβρισαν, αποπειράθηκαν να του προκαλέσουν σωματικές βλάβες, πετώντας του μια γλάστρα με χώμα και στη συνέχεια αφαίρεσαν το κινητό του τηλέφωνο για να ελέγξουν το περιεχόμενό του, χωρίς την συναίνεση του.

Ένας από τους ανηλίκους κατηγορούμενος βιντεοσκοπούσε με το κινητό του τηλέφωνο, όλες τις πράξεις βία σε βάρος του ανηλίκου.

Η δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος των συλληφθέντων ανηλίκων και των γονέων τους θα υποβληθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αιτωλοακαρνανίας / Παράλληλη έδρα Μεσολογγίου, ενώ στην κατοχή ενός εκ των κατηγορούμενων βρέθηκε και κατασχέθηκε ένα κινητό τηλέφωνο ως μέσο τέλεσης της αξιόποινης πράξης.