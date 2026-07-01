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Δόθηκαν 800 Εκ. Επιδοτήσεις

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
01/07/2026 13:16
Δόθηκαν 800 Εκ. Επιδοτήσεις
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Παρόντος του αντιπροέδρου της κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτης Σχοινάς και ο επικεφαλής της ΑΑΔΕ Γιώργος  Πιτσιλής παρουσίασαν τα αποτελέσματα του πρώτου εξαμήνου για τις επιδοτήσεις του πρωτογενούς τομέα.

Σύμφωνα με την ηγεσία της ΑΑΔΕ ήταν “η πιο ποιοτική-αξιόπιστη-στοχευμένη πληρωμή στους πραγματικούς αγρότες”. Ενδεικτικά αναφέρθηκε πως η τελευταία πληρωμή είχε στόχο να δοθούν 700 εκατομμύρια ευρώ και τελικά μοιράστηκαν πάνω από 800 εκατομμύρια ευρώ. Μάλιστα στο Υπουργείο εκτιμούν πως οι πραγματικοί αγρότες εισέπραξαν κατά μέσο όρο 3256 ευρώ, αντί για 3019€ το 2024. Στο ίδιο πλαίσιο διπλασιάστηκαν και οι έλεγχοι.

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