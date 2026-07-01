Θεσσαλονίκη: Η αντιτρομοκρατική ανέλαβε τις έρευνες για τα γκαζάκια στα σπίτια στελεχών της ΝΔ

Στην αντιτρομοκρατική πέρασε η επίθεση με γκαζάκια σε σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας.

Οι τρεις επιθέσεις έγιναν σε διάστημα περίπου μισής ώρας, γεγονός που δείχνει ότι πρόκειται για οργανωμένη ενέργεια.

Στόχος εμπρηστικών επιθέσεων με γκαζάκια έγιναν οι κατοικίες του προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής ΝΔ Θεσσαλονίκης, Ζήση Ιωακείμοβιτς, του πρώην βουλευτή Β’ Θεσσαλονίκης, Σάββα Αναστασιάδη, στην Τούμπα και της πολιτεύτριας Α’ Θεσσαλονίκης, Αφροδίτης Νέστορα, στη Χαριλάου.

Ο γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Κυρανάκης,καταδίκασε με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο τις τρομοκρατικές επιθέσεις που σημειώθηκαν στα σπίτια των στελεχών της ΝΔ, Ζήση Ιωακειμόβιτς, Σάββα Αναστασιάδη και Αφροδίτης Νέστορα, καθώς και των οικογενειών τους, στη Θεσσαλονίκη.

Ο κόσμος της Νέας Δημοκρατίας δεν τρομοκρατείται

Δεν πρόκειται για βανδαλισμούς. Δεν πρόκειται για «παρεμβάσεις». Πρόκειται για κανονική τρομοκρατική επίθεση στα σπίτια των στελεχών της Νέας Δημοκρατίας Ζήση Ιωακείμοβιτς, Σάββα Αναστασιάδη και Αφροδίτης Νέστορα και των οικογένειών τους. Και αυτοί που την διέπραξαν, είχαν σκοπό να σκοτώσουν.

Ευχόμαστε ολόψυχα οι τραυματίες να βγουν νικητές από αυτή τη δύσκολη μάχη για τη ζωή που δίνουν αυτή τη στιγμή στις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας.

Όσοι εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν τέτοιες εγκληματικές ενέργειες με μισόλογα, ίσες αποστάσεις ή με αφωνία, παρέχουν στήριξη σε τρομοκράτες. Αυτό ας το συνειδητοποιήσουν όλοι.

Ας αναλογιστούν τις ευθύνες τους όσοι, επί χρόνια, καλλιέργησαν μια κουλτούρα ανοχής απέναντι στην πολιτική βία.

Έχουμε εμπιστοσύνη στην Ελληνική Αστυνομία ότι θα εντοπίσει άμεσα τους δράστες.

Ο κόσμος της Νέας Δημοκρατίας δεν τρομοκρατείται. Κάθε τέτοια επίθεση πετυχαίνει το ακριβώς αντίθετο αποτέλεσμα. Μας συσπειρώνει ακόμη περισσότερο απέναντι σε όσους πιστεύουν ότι η βία και η τρομοκρατία μπορούν να φιμώσουν τις ιδέες, τις αρχές και τις αξίες της Παράταξής μας.