Φοιτητικό στεγαστικό επίδομα: Ξεκίνησαν οι αιτήσεις

Ξεκίνησαν να κάνουν τις αιτήσεις τους οι φοιτητές για το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα, από χτες έως και την Παρασκεύη 31 Ιουλίου 2026. Οι αιτούντες εισέρχονται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα https://stegastiko.minedu.gov.gr, με τους προσωπικούς κωδικούς TAXISnet (username και password) και συμπληρώνουν την αίτηση.

Η Υπουργός Παιδείας Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Σοφία Ζαχαράκη δηλώνει:

«Σε μια περίοδο που το στεγαστικό κόστος αποτελεί σημαντική πρόκληση για πολλές ελληνικές οικογένειες, στεκόμαστε έμπρακτα δίπλα στους φοιτητές και τις φοιτήτριές μας, μειώνοντας τα οικονομικά βάρη που συνοδεύουν τη φοίτηση και δημιουργώντας ίσες ευκαιρίες σπουδών για όλους. Με το άνοιγμα της πλατφόρμας για το στεγαστικό επίδομα, κάνουμε ακόμη ένα ουσιαστικό βήμα προς αυτή την κατεύθυνση, με στόχο να στηριχθούν ακόμη περισσότεροι φοιτητές και οι οικογένειές τους. Από το 2019, η Κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη αποδεικνύει ότι η φοιτητική μέριμνα αποτελεί σταθερή προτεραιότητα. Το στεγαστικό επίδομα δεν είναι απλώς μια οικονομική ενίσχυση, αλλά μια ουσιαστική συμβολή στον οικογενειακό προϋπολογισμό και μια επένδυση στη δυνατότητα κάθε νέου να σπουδάσει με αξιοπρέπεια, όπου κι αν βρίσκεται το Πανεπιστήμιό του. Εφαρμόζοντας ένα Σχέδιο Δίκαιης Στήριξης της Φοιτητικής Στέγης, συνεχίζουμε πέραν της χορήγησης του στεγαστικού επιδόματος, να ανακαινίζουμε και να δημιουργούμε σύγχρονες φοιτητικές εστίες, ώστε κάθε φοιτητής να απολαμβάνει ένα αξιοπρεπές στεγαστικό περιβάλλον. Η πολιτική μας όμως, δεν σταματά εδώ. Στόχος είναι έως το 2030 να διπλασιάσουμε ουσιαστικά την κάλυψη των στεγαστικών αναγκών των φοιτητών, από το 7% στο 15%. Γιατί η στήριξη της νέας γενιάς, αποτελεί επιλογή ευθύνης και επένδυση στο μέλλον της Ελλάδας».