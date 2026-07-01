Αυτοκίνητο χτύπησε μηχανή του ΕΚΑΒ σε ΛΕΑ

Στο συντονιστικό κέντρο του ΕΚΑΒ έφτασε κλήση που ανέφερε πως μία 70χρονη γυναίκα υπέστη καρδιακή ανακοπή. Αμέσως διασώστης με Μοτοσικλέτα Ταχείας Ανταπόκρισης του ΕΚΑΒ έσπευσε στην διεύθυνση που είχε δοθεί. Έφτασε, έκανε κάρπα στην γυναίκα που επανήλθε. Στο σημείο έφτασε και ασθενοφόρο που παρέλαβε την γυναίκα και ξεκίνησε η διακομιδή της για το νοσοκομείο σε μία μάχη με τον χρόνο για να κρατηθεί στη ζωή. Η μοτοσικλέτα μπροστά για να ανοίξει δρόμο και πίσω το ασθενοφόρο. Τα δύο οχήματα κινούνταν στην Mιχαλακοπούλου πάνω λεωφορειολωρίδα ώσπου ένα αυτοκίνητο μπήκε στην ΛΕΑ και συγκρούστηκε με την μηχανή με αποτέλεσμα ο διασώστης να χάσει τον έλεγχο του δίκυκλου , να πέσει και να τραυματιστεί ελαφρά.

Ο Οδηγός λεωφορείου Σταύρος Ταταράκης που κινείτο στο σημείο σταμάτησε για να του παρέχει τις πρώτες βοήθειες και κατέγραψε εικόνες από το τροχαίο τις οποίες και δημοσίευσε live στις οποίες ακούγεται και ο οδηγός του ΙΧ να λέει πως δεν είδε την μηχανή και δεν άκουσε τις σειρήνες επειδή είχε κλειστά τα παράθυρα και άκουγε δυνατά μουσική,

Όπως έκανε γνωστό λίγη ώρα αργότερα ο διασώστης τελικά η γυναίκα που μετέφεραν στο Νοσοκομείο δεν τα κατάφερε.

Το τροχαίο αυτό αναδεικνύει με τον πιο δραματικό τρόπο τις εξαιρετικά δύσκολες και επικίνδυνες συνθήκες κάτω από τις οποίες καλούνται να επιχειρούν καθημερινά οι διασώστες του ΕΚΑΒ. Άνθρωποι που δίνουν μάχη για να σώσουν ζωές, αλλά πολλές φορές βρίσκονται αντιμέτωποι με επικίνδυνες και αντικοινωνικές οδηγικές συμπεριφορές, οι οποίες θέτουν σε κίνδυνο όχι μόνο τη δική τους ζωή, αλλά και τις ζωές των ασθενών που προσπαθούν να σώσουν.