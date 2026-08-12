Το superyacht των 50 εκ. στον Ισθμό

Τις προσπάθειες του καπετάνιου της θαλαμηγού να μην ακουμπήσει στα πρανή του Ισθμού της Κορίνθου αποτυπώνει το βίντεο από τη διέλευση του σκάφους.

Στα πλάνα φαίνεται το BLUE II, μήκους σχεδόν 56 μέτρων, να περνά από τον στενό δίαυλο του Ισθμού. Το μεγάλο σκάφος κινείται με ελάχιστα περιθώρια από τα τοιχώματα.

Ο καπετάνιος πραγματοποιεί συνεχείς διορθώσεις στην πορεία, καθώς η θαλαμηγός πλησιάζει τα πρανή. Παρά τις προσπάθειες, το σκάφος φαίνεται να έρχεται σε επαφή με τα τοιχώματα σε περισσότερα από ένα σημεία.

Το βίντεο κατέγραψε ο Μιχάλης Παπαμανωλάκης για το κανάλι «Κορινθογνωσία».

Οι εικόνες δείχνουν από κοντά τη δύσκολη διέλευση του superyacht από τον στενό δίαυλο.

Το BLUE II έχει μήκος σχεδόν 56 μέτρα και η αξία του υπολογίζεται, σύμφωνα με πληροφορίες, σε περίπου 50 εκατομμύρια δολάρια.

Τι διαθέτει το BLUE II

Το πολυτελές γιοτ προσφέρει χώρους που παραπέμπουν περισσότερο σε πολυτελή κατοικία παρά σε σκάφος.

-Διαθέτει δύο κύριες σουίτες, μία στο άνω κατάστρωμα και μία στο κύριο κατάστρωμα.

-Στο εξωτερικό διαθέτει χώρους ηλιοθεραπείας και καθιστικό στο μπροστινό κατάστρωμα.

-Στο πίσω μέρος του άνω καταστρώματος υπάρχει χώρος για υπαίθρια γεύματα.

-Το κύριο σαλόνι συνδυάζει κλασικές σχεδιαστικές επιλογές με σύγχρονες ανέσεις και τεχνολογία.

-Στο γιοτ υπάρχει ιδιωτικό γραφείο και κινηματογραφική αίθουσα.

-Ο χώρος ευεξίας περιλαμβάνει σάουνα, χαμάμ, τραπέζι μασάζ και γυμναστήριο.

Το βίντεο από τον Ισθμό δείχνει ένα από τα πιο ασυνήθιστα περάσματα του συγκεκριμένου γιοτ, με το τεράστιο σκαρί να κινείται σε έναν δίαυλο όπου τα περιθώρια ελιγμών είναι ιδιαίτερα περιορισμένα.