Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς αύριο – Κλείνει ο λόφος Λυκαβηττού
Κλείνει ο λόφος του Λυκαβηττού από απόψε στις 12 και μέχρι νεωτέρας, λόγω του υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς στον οποίο βρίσκεται αύριο η Αττική. Κλειστός θα παραμείνει επίσης ο λόφος Φινοπούλου. Δεν θα επιτρέπεται η διέλευση οχημάτων, η είσοδος και παραμονή επισκεπτών στα τα σημεία.
Ακόμη το Σχέδιο της Πολιτικής Προστασίας περιλαμβάνει συγκρότηση κλιμακίων επιφυλακής από εργαζομένους των Υπηρεσιών Καθαριότητας. Επί ποδός θα βρίσκεται και η Δημοτική Αστυνομία πραγματοποιώντας περιπολίες. Παράλληλα θα κινητοποιηθούν drone και θερμικές κάμερες προκειμένου να ανιχνεύονται οι μεταβολές της θερμοκρασίες.
Ο Δήμος Αθηναίων συμβουλεύει τους πολίτες να αποφεύγουν εξωτερικές εργασίες που μπορεί να προκαλέσουν την εκδήλωση πυρκαγιάς και να ενημερώσουν άμεσα τις αρχές αν παρατηρήσουν οποιονδήποτε κίνδυνο.
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