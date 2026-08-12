Νεκρός 17χρονος από ηλεκτροπληξία στην Κίμωλο

Τραγωδία με έναν 17χρονο νεαρό στο νησί της Κιμώλου, ο οποίος, σύμφωνα με πληροφορίες, έχασε τη ζωή του, εξαιτίας ηλεκτροπληξίας, τη στιγμή που πήγαινε για μπάνιο.

Σύμφωνα με πληροφορίες τοπικού μέσου ενημέρωσης, δεν υπήρχε ρελέ διαφυγής, το οποίο, είναι μια συσκευή προστασίας από ηλεκτροπληξία ή ηλεκτρικές διαρροές.

Το περιστατικό, σύμφωνα με το Cyclades.gr, συνέβη στο σπίτι στο οποίο έμενε με τη μητέρα του, τις 9 Αυγούστου. Σύμφωνα, πάντα με τις ίδιες πληροφορίες, η οικογένεια, βρισκόταν στο νησί για καλοκαιρινές διακοπές, ενώ διαμένει μόνιμα στην Ιρλανδία.

Ωστόσο, οι Αρχές, εξετάζουν, τόσο το ενδεχόμενο κάποιας βλάβης, αλλά και διαρροής ρεύματος από τον ηλεκτρικό θερμοσίφωνα.

Η σορός του άτυχου 17χρονου, μεταφέρθηκε στον Πειραιά προκειμένου να γίνει νεκροψία- νεκροτομή.

Ωστόσο, συνεχίζονται οι έρευνες για τα αίτια του περιστατικού, αλλά και την απόδοση ευθυνών, αν αυτές προκύψουν.