Επιχείρηση διάσωσης 37χρονης περιπατήτριας στα Βόρεια Τζουμέρκα

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία επιχείρηση παροχής βοήθειας σε 37χρονη ημεδαπή περιπατήτρια, η οποία εντοπίστηκε τραυματισμένη σε δύσβατο σημείο στην περιοχή των Βορείων Τζουμέρκων.

Περίπου στις 14:30, το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό, μετά την κλήση της γυναίκας στο 112 και τον άμεσο γεωεντοπισμό της.

Στο σημείο κινητοποιήθηκαν έξι πυροσβέστες με δύο οχήματα από το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Βορείων Τζουμέρκων.

Οι πυροσβέστες εντόπισαν την περιπατήτρια, η οποία είχε τραυματιστεί στο πόδι, την τοποθέτησαν σε φορείο και τη μετέφεραν με ασφάλεια σε προσβάσιμο σημείο.