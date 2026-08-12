Κυνηγοί από το 1930

Από το 1930 και παλαιότερα κυνηγούν οι Θεσσαλονικείς. Οι πρώτες αναφορές συλλογικοτήτων κυνηγών της Θεσσαλονίκης έρχονται από τα χρόνια της απελευθέρωσης.

Σε βίντεο που αναρτήθηκε από τον Σύλλογο Κυνηγετικών Θεσσαλονίκης, φαίνεται η απελευθέρωση φασιανών σε περιοχή που δεν επιτρέπεται το κυνήγι. Η συγκεκριμένη δράση έχει στόχο την προστασία της Άγριας Ζωής ενώ αναδεικνύεται και η σημασία της προστασίας της φύσης.

Σήμερα ο Κυνηγετικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης που μετρά 100 χρόνια δραστηριότητας, συγκεντρώνει όλους εκείνους που έχουν το ίδιο πάθος για το κυνήγι και συνάμα σεβασμό στη φύση.

Πηγή βίντεο: Facebook Κυνηγετικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης