Κέρκυρα: Σκάφος “βάζει” νερά – Με κουβάδες προσπαθούσαν να το αδειάσουν

Αναστάτωση προκλήθηκε στην Κέρκυρα, όταν σκάφος παρουσίασε εισροή υδάτων, ενώ βρισκόταν στη θάλασσα. Οι επιβαίνοντες προσπάθησαν να αντιμετωπίσουν την κατάσταση επιτόπου, αδειάζοντας τα νερά ακόμη και με κουβάδες.

Το περιστατικό καταγράφηκε σε βίντεο. Στις εικόνες φαίνονται οι επιβαίνοντες να απομακρύνουν το νερό από το εσωτερικό του σκάφους.

Η ποσότητα του νερού που είχε συγκεντρωθεί προκάλεσε ανησυχία. Οι άνθρωποι που βρίσκονταν πάνω στο σκάφος έσπευσαν να βοηθήσουν, χρησιμοποιώντας ό,τι είχαν διαθέσιμο.

Οι ακριβείς συνθήκες που προκάλεσαν την εισροή υδάτων δεν έχουν γίνει γνωστές.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που δημοσιοποιήθηκαν, δεν έχει αποσαφηνιστεί αν υπήρξε μηχανική βλάβη ή άλλο πρόβλημα που οδήγησε στην εισροή. Τα αίτια του περιστατικού θα πρέπει να διερευνηθούν.

Το βίντεο αποτυπώνει πάντως τις δύσκολες στιγμές που έζησαν οι επιβαίνοντες, καθώς προσπαθούσαν να κρατήσουν το σκάφος στην επιφάνεια και να απομακρύνουν τα νερά.

Η εικόνα με τους κουβάδες ήταν αρκετή για να δείξει το μέγεθος της προσπάθειας που χρειάστηκε μέχρι να αντιμετωπιστεί η κατάσταση.

Δήλωση του προέδρου της ΠΕΠΙΕΘ

«Το περιστατικό στην Κέρκυρα, όπου σύμφωνα με τις εικόνες και τις πληροφορίες ένα σκάφος παρουσίασε εισροή υδάτων και οι επιβαίνοντες προσπαθούσαν να απομακρύνουν τα νερά ακόμη και με κουβάδες, πρέπει να μας προβληματίσει σοβαρά.

Ιδιαίτερα στα μικρά νοικιαζόμενα σκάφη, τα οποία σε αρκετές περιπτώσεις χειρίζονται άνθρωποι χωρίς προηγούμενη εμπειρία στη θάλασσα, το ζήτημα της ενημέρωσης και της σωστής προετοιμασίας είναι καθοριστικό.

Σε ορισμένες περιπτώσεις μάλιστα, τα σκάφη αυτά μπορούν να ενοικιάζονται χωρίς ο χειριστής να διαθέτει δίπλωμα χειριστή ταχυπλόου, όπου αυτό προβλέπεται από το ισχύον πλαίσιο, με αποτέλεσμα ένας άνθρωπος χωρίς ουσιαστική εμπειρία και εκπαίδευση να βρίσκεται ξαφνικά αντιμέτωπος με μια έκτακτη κατάσταση στη θάλασσα. Και το πρόβλημα δεν είναι μόνο αν κάποιος έχει ή δεν έχει ένα δίπλωμα. Είναι αν έχει πραγματικά ενημερωθεί και γνωρίζει τι πρέπει να κάνει όταν παρουσιαστεί μια εισροή υδάτων, μια βλάβη στη μηχανή, μια απότομη αλλαγή του καιρού ή οποιοδήποτε άλλο απρόοπτο.

Δεν μπορεί ένας άπειρος χειριστής να γνωρίζει από μόνος του πώς θα αντιδράσει σωστά σε μια κατάσταση κινδύνου, αν δεν έχει λάβει την κατάλληλη ενημέρωση και τις βασικές οδηγίες ασφαλείας. Εκεί μπορεί να δημιουργηθεί ανθρώπινο λάθος ή αμέλεια, όχι απαραίτητα από πρόθεση, αλλά επειδή ο άνθρωπος απλώς δεν γνωρίζει τι πρέπει να κάνει.

Δεν λέμε ότι στο συγκεκριμένο περιστατικό υπήρξε αμέλεια ή ανθρώπινο λάθος — αυτό πρέπει να διερευνηθεί από τις αρμόδιες αρχές. Όμως τέτοια περιστατικά αναδεικνύουν ένα πολύ σοβαρό ζήτημα: πόσο επαρκής είναι η ενημέρωση, η εκπαίδευση και ο έλεγχος όσων παίρνουν ένα νοικιαζόμενο σκάφος και βγαίνουν στη θάλασσα.

Η πρόληψη είναι το σημαντικότερο. Πριν από κάθε απόπλου πρέπει να υπάρχει σωστή ενημέρωση, έλεγχος του σκάφους, ο κατάλληλος εξοπλισμός ασφαλείας και σαφείς οδηγίες για το τι κάνουμε όταν κάτι πάει στραβά.

Η θάλασσα δεν συγχωρεί την άγνοια. Η ασφάλεια δεν μπορεί να αφήνεται στην τύχη και η ενοικίαση ενός σκάφους δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται σαν μια απλή βόλτα. Χρειάζεται υπευθυνότητα από όλους — επαγγελματίες, ιδιοκτήτες, χειριστές και αρμόδιους φορείς.»