Το σκίτσο του Αρκά για το Πολυτεχνείο
Η απάντησή του μετά τις αντιδράσεις
Έντονες ήταν οι αντιδράσεις που προκάλεσε το νέο σκίτσο του Αρκά με αφορμή την επέτειο του Πολυτεχνείου.Συγκεκριμένα, ανάρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σκίτσο στο οποίο έγραφε: «Η εξέγερση κράτησε τρεις μέρες. Η εξαργύρωση κρατάει ακόμα», προκαλώντας τις σφοδρές αντιδράσεις των χρηστών του διαδικτύου.
Ο Αρκάς μετά τα αρνητικά σχόλια που έλαβε δεν τα άφησε αναπάντητα γράφοντας :ΕΚ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ. Προς τους ανεγκέφαλους τρωγλοδύτες των κομματικών μηχανισμών: Το σκίτσο δεν προσβάλλει το νόημα της εξέγερσης, αλλά την πολιτική της εκμετάλλευση εδώ και 53 χρόνια. (Και για όσο μπορεί να έχει αυτό σημασία, ξέρουμε ότι ο Αρκάς ήταν μέσα στο Πολυτεχνείο)
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