Έντονες ήταν οι αντιδράσεις που προκάλεσε το νέο σκίτσο του Αρκά με αφορμή την επέτειο του Πολυτεχνείου.Συγκεκριμένα, ανάρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σκίτσο στο οποίο έγραφε: «Η εξέγερση κράτησε τρεις μέρες. Η εξαργύρωση κρατάει ακόμα», προκαλώντας τις σφοδρές αντιδράσεις των χρηστών του διαδικτύου.

Ο Αρκάς μετά τα αρνητικά σχόλια που έλαβε δεν τα άφησε αναπάντητα γράφοντας :ΕΚ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ. Προς τους ανεγκέφαλους τρωγλοδύτες των κομματικών μηχανισμών: Το σκίτσο δεν προσβάλλει το νόημα της εξέγερσης, αλλά την πολιτική της εκμετάλλευση εδώ και 53 χρόνια. (Και για όσο μπορεί να έχει αυτό σημασία, ξέρουμε ότι ο Αρκάς ήταν μέσα στο Πολυτεχνείο)