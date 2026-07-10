LIVE

ΠΑΙΖΕΙ ΤΩΡΑ

Alpha News

Alpha News

14:00
ALPHA NEWS

Το πρώτο πέταγμα των πελαργών

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
10/07/2026 11:50
Το πρώτο πέταγμα των πελαργών
AP_Photo_Michael_Probst

Ένα μοναδικό στιγμιότυπο καταγράφηκε σε κάμερα όταν τρεις πελαργοί, στην φωλιά τους, ενθαρρύνουν τον έναν να ανοίξει τα φτερά του και να πετάξει.

Στο βίντεο που δημοσίευσε ο Μιλτιάδης Ζήκος, φαίνεται ο ένας πελαργός να προσπαθεί να ανοίξει τα φτερά του. Οι άλλοι δύο του υποδεικνύουν πως να το κάνει ανοίγοντας τα δικά τους φτερά και δίνοντάς του θάρρος να προσπαθήσει.

ΠΗΓΗ ΒΙΝΤΕΟ: FACEBOOK – Μιλτιάδης Ζήκος

Ακολουθήστε το Alpha News στο TikTok για καθημερινή ενημέρωση

Ακολουθήστε τον alphatv.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Διαβάστε επίσης