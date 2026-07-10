Το πρώτο πέταγμα των πελαργών

Ένα μοναδικό στιγμιότυπο καταγράφηκε σε κάμερα όταν τρεις πελαργοί, στην φωλιά τους, ενθαρρύνουν τον έναν να ανοίξει τα φτερά του και να πετάξει.

Στο βίντεο που δημοσίευσε ο Μιλτιάδης Ζήκος, φαίνεται ο ένας πελαργός να προσπαθεί να ανοίξει τα φτερά του. Οι άλλοι δύο του υποδεικνύουν πως να το κάνει ανοίγοντας τα δικά τους φτερά και δίνοντάς του θάρρος να προσπαθήσει.

ΠΗΓΗ ΒΙΝΤΕΟ: FACEBOOK – Μιλτιάδης Ζήκος