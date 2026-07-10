Νέο συγκλονιστικό βίντεο από την προσγείωση του F-16

Νέο βίντεο-ντοκουμέντο που έρχεται στο φως καταγράφει καρέ-καρέ τη δραματική αναγκαστική προσγείωση του F-16 στο αεροδρόμιο της Ζακύνθου, αλλά και τη στιγμή που ανοίγει το αλεξίπτωτο πέδησης, λίγα δευτερόλεπτα πριν το μαχητικό τυλιχθεί στις φλόγες.

@zakynthos.official More videos from the Emergency Landing of the Fighter Jet in Zakynthos AirPort 1st video: fb/ Alicia Scally 2st video: fb/ Sophie Kincade 3st video: fb/ Astrid Kooring ♬ original sound – Zakynthos

Οι εικόνες αποτυπώνουν την κρίσιμη φάση της προσγείωσης, με το αεροσκάφος να επιβραδύνει στον διάδρομο χάρη στο αλεξίπτωτο πέδησης. Αμέσως μετά την ακινητοποίησή του, εκδηλώνεται πυρκαγιά, με τον χειριστή να εγκαταλείπει έγκαιρα το μαχητικό, πριν οι φλόγες επεκταθούν.

Το περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής, όταν το F-16 πραγματοποίησε αναγκαστική προσγείωση στο αεροδρόμιο της Ζακύνθου, ύστερα από μηχανική βλάβη που παρουσιάστηκε κατά τη διάρκεια της πτήσης.

Η άμεση και ψύχραιμη αντίδραση του πιλότου, σε συνδυασμό με την εκπαίδευσή του, αποδείχθηκε καθοριστική. Ο χειριστής εξήλθε με ασφάλεια από το αεροσκάφος και, σύμφωνα με τις πληροφορίες, είναι καλά στην υγεία του.

Στο σημείο κινητοποιήθηκαν άμεσα οι δυνάμεις πυρασφάλειας του αεροδρομίου και η Πυροσβεστική, οι οποίες έθεσαν υπό έλεγχο τη φωτιά, ενώ τα αίτια της μηχανικής βλάβης που οδήγησε στην αναγκαστική προσγείωση διερευνώνται.

Πηγή: zakynthos.official