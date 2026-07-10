Άγρια συμπλοκή με σπασμένα μπουκάλια

Σοβαρό επεισόδιο σημειώθηκε μεταξύ δύο αλλοδαπών στην Θεσσαλονίκη.

Οι δύο άνδρες 17 και 37 ετών διαπληκτίστηκαν έντονα καταλήγοντας να επιτεθούν ο ένας στον άλλον με σπασμένα γυάλινα μπουκάλια. Η αιματηρή συμπλοκή, που έγινε σε εγκαταλελειμένο κατάστημα στον Βαρδάρη οδήγησε στον σοβαρό τραυματισμό και των δύο ανδρών οι οποίοι νοσηλεύονται στο νοσοκομείο.

Τα αίτια της συμπλοκής παραμένουν αδιευκρίνιστα ενώ οι δύο άνδρες συνελήφθησαν για απόπειρα ανθρωποκτονίας.Ακόμη η έρευνα αποκάλυψε πως 17χρονος δεν έχει τα απαραίτητα έγγραφα παραμονής στη χώρα.

Η προανάκριση διενεργείται από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λευκού Πύργου ενώ η δικογραφία υποβλήθηκε στης Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης.