Θρυμματίστηκε παράθυρο αεροσκάφους εν πτήσει- Τραυματισμός επιβάτη

Στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ της Θεσσαλονίκης, μεταφέρθηκε ένας επιβάτης πτήσης από το αεροδρόμιο «Μακεδονία» με προορισμό την Γερμανία.

Ο επιβάτης υπέστη εγκαύματα, ενώ το αεροσκάφος βρισκόταν στον αέρα.

Σύμφωνα με μαρτυρίες επιβατών, στη μια περίπου ώρα πτήσης, το παράθυρο από την δεξιά πλευρά της ατράκτου, έσπασε, που προκάλεσε αναστάτωση στην καμπίνα.

Ο επιβάτης που καθόταν στο παράθυρο που θρυμματίστηκε, σώθηκε από θαύμα μιας και φορούσε τη ζώνη ασφαλείας, αλλά τραυματίστηκε.

Μετά την επιστροφή με ασφάλεια του αεροσκάφους στην Θεσσαλονίκη, ο τραυματισμένος επιβάτης, μεταφέρθηκε για προληπτικούς λόγους στο νοσοκομείο.

Ωστόσο, γίνονται έρευνες για τα αίτια που προκάλεσαν το περιστατικό.