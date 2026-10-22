Θεσσαλονίκη: Συνέλαβαν 45χρονο που μετέφερε τρεις αλλοδαπούς

Στη σύλληψη ενός 45χρονου προχώρησαν αστυνομικοί στην Εγνατία Οδό, χθες το βράδυ, καθώς φέρεται να μετέφερε παράνομα τρεις αλλοδαπούς, ανάμεσά τους έναν ανήλικο, χωρίς νόμιμα έγγραφα παραμονής στην Ελλάδα.

Οι τρεις άνθρωποι εντοπίστηκαν στον χώρο των αποσκευών του αυτοκινήτου, μετά την ακινητοποίηση του οχήματος στην περιοχή των διοδίων Ανάληψης.

Ανέπτυξε ταχύτητα για να αποφύγει τον έλεγχο

Ο 45χρονος εντοπίστηκε από αστυνομικούς του Τμήματος Διαχείρισης Μετανάστευσης της Διεύθυνσης Αλλοδαπών Θεσσαλονίκης, ενώ κινούνταν με Ι.Χ. αυτοκίνητο στην Εγνατία Οδό, στο ύψος του κόμβου Προφήτη, με κατεύθυνση προς τη Θεσσαλονίκη.

Όταν αντιλήφθηκε ότι επρόκειτο να υποβληθεί σε αστυνομικό έλεγχο, ανέπτυξε ταχύτητα, επιχειρώντας να τον αποφύγει. Ωστόσο, οι αστυνομικοί κατάφεραν να ακινητοποιήσουν το όχημα στην περιοχή των διοδίων Ανάληψης.

Ο 45χρονος συνελήφθη, παρά την αντίσταση που προέβαλε κατά τη σύλληψή του.

Για την υπόθεση κατασχέθηκαν το αυτοκίνητο που χρησιμοποιήθηκε για τη μεταφορά τους, καθώς και ένα κινητό τηλέφωνο.

Οι κατηγορίες σε βάρος του 45χρονου

Σε βάρος του συλληφθέντος σχηματίστηκε δικογραφία από αστυνομικούς του Τμήματος Διαχείρισης Μετανάστευσης Αγίου Αθανασίου.

Οι κατηγορίες αφορούν παράνομη μεταφορά και προώθηση μεταναστών στο εσωτερικό της χώρας, απείθεια και βία κατά υπαλλήλων.