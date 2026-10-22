Αποκλειστικό : Έκλεψε το ταμείο μίνι μάρκετ ενώ έξω βρισκόταν αστυνομικός – Βίντεο ντοκουμέντο

Καρέ καρέ καταγράφεται η κλοπή σε μίνι μάρκετ, στο βίντεο ντοκουμέντο που εξασφάλισε αποκλειστικά ο ALPHA. Ο δράστης, εκμεταλλευόμενος την απουσία του ιδιοκτήτη από το ταμείο, πλησιάζει την ταμειακή μηχανή, την ανοίγει και αρπάζει τις εισπράξεις, που μέχρι εκείνη την ώρα ανέρχονταν σε 280 ευρώ.

Το εντυπωσιακό είναι ότι, όπως καταγγέλλει ο επιχειρηματίας, την ώρα της κλοπής βρισκόταν στην είσοδο του καταστήματος και συνομιλούσε με έναν αστυνομικό, χωρίς να αντιληφθεί τι συνέβαινε λίγα μέτρα πιο μέσα.

Μάλιστα, η συζήτησή τους αφορούσε μια άλλη κλοπή που είχε σημειωθεί μόλις την προηγούμενη ημέρα στην ίδια επιχείρηση, όταν άγνωστοι είχαν αφαιρέσει καλώδια από το πίσω μέρος του καταστήματος.

Ο άνδρας, που είχε μπει στο μίνι μάρκετ ως πελάτης, κατάφερε να αρπάξει τα χρήματα χωρίς να γίνει αντιληπτός εκείνη τη στιγμή.

Οι κινήσεις του, ωστόσο, καταγράφηκαν από την κάμερα ασφαλείας.