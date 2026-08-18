Το φωτογραφικό άλμπουμ από τις διακοπές του Γιάννη Αντετοκούνμπο

Ο Γιάννης Αντετοκούμπο απόλαυσε τις καλοκαιρινές διακοπές με την οικογένειά του

Ιδιαίτερα έντονο, αλλά παράλληλα γεμάτο όμορφες και ανέμελες στιγμές, ήταν το φετινό καλοκαίρι για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, καθώς συνοδεύτηκε από σημαντικές εξελίξεις στην καριέρα του και την ολοκλήρωση της μετακίνησής του στους Μαϊάμι Χιτ.

Παρά το απαιτητικό πρόγραμμα και τις επαγγελματικές υποχρεώσεις, ο «Greek Freak» κατάφερε να βρει χρόνο για να χαλαρώσει και να απολαύσει πολύτιμες στιγμές με την οικογένειά του.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο μοιράστηκε στα social media 18 φωτογραφίες από τις καλοκαιρινές του διακοπές, στις οποίες εμφανίζεται χαμογελαστός και ευδιάθετος μαζί με τη σύζυγό του και τα παιδιά τους, απολαμβάνοντας ξέγνοιαστες οικογενειακές στιγμές.

Ανάμεσα στα στιγμιότυπα ξεχωρίζει και η οικογενειακή επίσκεψη στην Ακρόπολη, με τον Έλληνα σούπερ σταρ να δείχνει πως, παρά το γεμάτο καλοκαίρι, βρήκε χρόνο για να απολαύσει την Ελλάδα και τους δικούς του ανθρώπους.

«Το δικό μας καλοκαίρι», έγραψε χαρακτηριστικά στη λεζάντα της ανάρτησής του ο Γιάννης Αντετοκούνμπο.