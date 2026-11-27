Το αντίο του Γιώργου Καπουτζίδη στην Μάγδα Τσαγγάνη
Με δύο φωτογραφίες της Μάγδας Τσαγγάνη, ο Γιώργος Καπουτζίδης εξέφρασε δημόσια το αντίο του στην ηθοποιό.
Ο ηθοποιός και σεναριογράφος, που είχε συνεργαστεί μαζί της στην τηλεόραση, δημοσίευσε αρχικά ένα πορτρέτο όπου η Μάγδα Τσαγγάνη χαμογελά και πρόσθεσε ακόμη μία εικόνα της. Στη λεζάντα της ανάρτησής του έγραψε: «Η υπέροχη Μάγδα μας! Η αγαπημένη της φωτογραφία».
Η συνεργασία σε «Σαββατογεννημένες» και «Στο Παρά Πέντε»
Η Μάγδα Τσαγγάνη έγινε ιδιαίτερα γνωστή στο ευρύ τηλεοπτικό κοινό μέσα από τον ρόλο της Ευανθίας Λαζάρου στη σειρά του Γιώργου Καπουτζίδη «Σαββατογεννημένες», που προβλήθηκε τη σεζόν 2003-2004.
Οι δύο καλλιτέχνες συνεργάστηκαν ξανά το 2006. Η ηθοποιός έκανε guest εμφάνιση στο πρώτο επεισόδιο του δεύτερου κύκλου της σειράς «Στο Παρά Πέντε».
Μεσημεριανό Δελτίο 27/11/26
ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΟ ΔΕΛΤΙΟ27/11/2026 14:56
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