Με δύο φωτογραφίες της Μάγδας Τσαγγάνη, ο Γιώργος Καπουτζίδης εξέφρασε δημόσια το αντίο του στην ηθοποιό.

Ο ηθοποιός και σεναριογράφος, που είχε συνεργαστεί μαζί της στην τηλεόραση, δημοσίευσε αρχικά ένα πορτρέτο όπου η Μάγδα Τσαγγάνη χαμογελά και πρόσθεσε ακόμη μία εικόνα της. Στη λεζάντα της ανάρτησής του έγραψε: «Η υπέροχη Μάγδα μας! Η αγαπημένη της φωτογραφία».

Η συνεργασία σε «Σαββατογεννημένες» και «Στο Παρά Πέντε»

Η Μάγδα Τσαγγάνη έγινε ιδιαίτερα γνωστή στο ευρύ τηλεοπτικό κοινό μέσα από τον ρόλο της Ευανθίας Λαζάρου στη σειρά του Γιώργου Καπουτζίδη «Σαββατογεννημένες», που προβλήθηκε τη σεζόν 2003-2004.

Οι δύο καλλιτέχνες συνεργάστηκαν ξανά το 2006. Η ηθοποιός έκανε guest εμφάνιση στο πρώτο επεισόδιο του δεύτερου κύκλου της σειράς «Στο Παρά Πέντε».