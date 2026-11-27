Στην ταυτοποίηση ενός 53χρονου άνδρα προχώρησαν αστυνομικοί, ο οποίος φέρεται να βιντεοσκοπούσε 7χρονο παιδί όσο αυτό βρισκόταν στο τιμόνι και οδηγούσε φορτηγό όχημα. Μάλιστα το βίντεο ανέβηκε και στα social media.

Σύμφωνα με την αστυνομία, στο βίντεο εμφανιζόταν το 7χρονο παιδί να οδηγεί φορτηγό όχημα, μέσα σε ανοικτό χώρο εταιρείας. Στον χώρο βρίσκονταν στοιβαγμένα εμπορευματοκιβώτια. Μάλιστα το φορτηγό έκανε ελιγμούς και απότομες στροφές, ενώ στον ίδιο χώρο διέρχονταν και άλλα φορτηγά οχήματα, τα οποία πραγματοποιούσαν εργασίες μετακίνησης και στοίβαξης εμπορευματοκιβωτίων από γερανούς και ανυψωτικά οχήματα. Όλη η συνθήκη ήταν ιδιαίτερα επικίνδυνη για όλους στον ανοικτό χώρο.

Οι αστυνομικοί της Ειδικής Ομάδας Ανάλυσης Πληροφοριών και Κοινωνικών Δικτύων της Ο.Ε.Π.Τ.Α. πραγματοποιούσαν έρευνα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης προκειμένου να διακριβώσουν παραβατικές οδηγικές συμπεριφορές, οι οποίες στη συνέχεια αναρτώνται σε αυτά. Έτσι είδαν και το συγκεκριμένο βίντεο. Το βιντεοληπτικό υλικό διερευνήθηκε και οι αστυνομικοί ταυτοποίησαν τον 53χρονο.Ο άνδρας ήταν συνεπιβάτης στο φορτηγό κατά το περιστατικό και βιντεοσκοπούσε τον 7χρονο. Σε βάρος του 53χρονου αλλά και της μητέρας του 7χρονου, σχηματίστηκε δικογραφία, για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο. Η δικογραφία υποβλήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα.