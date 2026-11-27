Ένα αλιευτικό σκάφος βυθίστηκε στην Καβάλα.

Σύμφωνα με το Λιμενικό σώμα, το σκάφος βρισκόταν ελλιμενισμένο στο λιμένα Νέας Περάμου Παγγαίου Καβάλας, όταν ξεκίνησε να βυθίζεται.

Στο σημείο έσπευσε ο ιδιοκτήτης του σκάφους προκειμένου να ξεκινήσει την ανέλκυση του σκάφους από τη θάλασσα. Από την βύθιση δεν σημειώθηκε κάποιος τραυματισμός, καθώς στο σκάφος δεν επέβαινε κανείς, ενώ δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρύπανση.

Προανάκριση για το περιστατικό διενεργεί το Κεντρικό Λιμεναρχείο Καβάλας.