Υποχρεωτικά πρέπει να φέρουν αντιολισθητικές αλυσίδες ή άλλα κατάλληλα αντιολισθητικά μέσα τα οχήματα που κινούνται σε όλο το οδικό δίκτυο της Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας.

Το μέτρο αποφάσισε η Διεύθυνση Αστυνομίας Πιερίας, λόγω των καιρικών συνθηκών που επικρατούν στην περιοχή.

Η αστυνομική απόφαση αφορά το σύνολο των δρόμων της Πιερίας και έχει ως σκοπό την ασφαλή μετακίνηση οδηγών και επιβατών, καθώς και τη μείωση του κινδύνου τροχαίων ατυχημάτων.

Ποια οχήματα εξαιρούνται από το μέτρο

Από την υποχρέωση εξαιρούνται τα οχήματα που είναι εξοπλισμένα με χιονολάστιχα. Τα ελαστικά αυτά πρέπει να φέρουν το αλπικό σύμβολο και την ένδειξη M+S, όπως ορίζει ο σχετικός ευρωπαϊκός κανονισμός.

Η εξαίρεση αφορά αποκλειστικά οχήματα που διαθέτουν την προβλεπόμενη σήμανση στα ελαστικά τους.

Οδηγίες προς τους οδηγούς

Η Διεύθυνση Αστυνομίας Πιερίας υπογραμμίζει ότι η κατοχή αντιολισθητικών μέσων δεν αρκεί από μόνη της. Οι οδηγοί πρέπει να γνωρίζουν πώς τοποθετούνται και πώς χρησιμοποιούνται οι αλυσίδες ή τα υπόλοιπα αντιολισθητικά μέσα, ώστε να μπορούν να τα αξιοποιήσουν σωστά όταν οι συνθήκες το απαιτήσουν.