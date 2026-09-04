Την Τρίτη θα απολογηθούν οι κατηγορούμενοι στην υπόθεση της Κυψέλης

Το ζευγάρι που διέμενε στο διαμέρισμα της Κυψέλης, όπου εντοπίστηκε το νεκρό βρέφος στην κατάψυξη με πολλαπλά τραύματα από μαχαίρι, πρόκειται να απολογηθεί την Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου, αρνούμενο πλήρως το ιατροδικαστικό πόρισμα περί εγκληματικής ενέργειας.

Μαζί τους θα βρεθεί ενώπιον των αρχών και ένας 26χρονος, ο οποίος αντιμετωπίζει κατηγορίες σε βαθμό κακουργήματος σχετικά με τη σχέση που ισχυρίζεται ότι διατηρούσε με το ανήλικο κορίτσι της οικογένειας.

Οι τρεις κατηγορούμενοι, οι οποίοι είναι ήδη προσωρινά κρατούμενοι για υπόθεση διακίνησης ναρκωτικών, είχαν ζητήσει και λάβει προθεσμία προκειμένου να προετοιμάσουν την υπεράσπισbackground τους απέναντι στις νέες βαρύτατες διώξεις που τους ασκήθηκαν.

Ο 43χρονος Έλληνας και η 37χρονη Γερμανίδα σύντροφος του, είναι αντιμέτωποι με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση σε βάρος μέλους οικογένειας, κατά συναυτουργία και άλλες πράξεις σχετικά με κατοχή πυρομαχικών και ψευδείς καταθέσεις. Ο 26χρονος, προερχόμενος από το Αφγανιστάν, βαρύνεται με το κακούργημα που αφορά γενετήσιες πράξεις με ανήλικο, πριν και αφού συμπλήρωσε τα 12 έτη το θύμα και άλλες δύο κατηγορίες σχετικά με πυρομαχικά και ψευδείς καταθέσεις.

Το ζευγάρι των κατηγορουμένων φέρεται να αμφισβητεί την κατηγορία της ανθρωποκτονίας και σύμφωνα με πληροφορίες, επιμένει ότι ο θάνατος του λίγων μηνών αγοριού ήταν αποτέλεσμα παθολογικών αιτιών. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ισχυρισμός του 43χρονου είναι ότι τα χτυπήματα από μαχαίρι είναι μεταθανάτια και προκλήθηκαν στην προσπάθεια του να αφαιρέσει τον πάγο από το άψυχο σώμα του μωρού.

Έτσι στο πλαίσιο της υπεράσπισής τους αναμένεται να ορίσουν τεχνικό σύμβουλο, προκειμένου να εξετάσει τα ιατροδικαστικά ευρήματα και να κρίνει αν τα χτυπήματα στο βρέφος έγιναν προ του θανάτου, όπως αποφαίνεται η ιατροδικαστική έκθεση ή μετά.