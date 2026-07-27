Τη ζωή τους έχασαν δύο λουόμενοι σε παραλίες της Αλεξανδρούπολης

Δύο ηλικιωμένοι τουρίστες από τη Βουλγαρία έχασαν τη ζωή τους σε διαφορετικά περιστατικά πνιγμού σε παραλίες της Αλεξανδρούπολης.

Το πρώτο περιστατικό σημειώθηκε το πρωί στην παραλία του Ε.Ο.Τ., όπου ένας 73χρονος ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του. Παρά τις πρώτες βοήθειες που του έδωσε ναυαγοσώστρια, ο θάνατός του διαπιστώθηκε στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης (Π.Γ.Ν.Α.), όπου μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Λίγες ώρες αργότερα, το μεσημέρι, ένας 82χρονος ανασύρθηκε επίσης χωρίς τις αισθήσεις του από την παραλία «Δελφίνι». Οι ναυαγοσώστες της ακτής τού προσέφεραν άμεσα τις πρώτες βοήθειες, όμως κατέληξε και αυτός κατά τη μεταφορά του με το ΕΚΑΒ στο ίδιο νοσοκομείο.

Το Κεντρικό Λιμεναρχείο Αλεξανδρούπολης έχει αναλάβει την προανάκριση και για τις δύο υποθέσεις, ενώ έχει ήδη ζητηθεί η διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής από το Εργαστήριο Ιατροδικαστικών Επιστημών του Π.Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης για να εξακριβωθούν τα ακριβή αίτια θανάτου.