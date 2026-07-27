Σύρος – Με ένα τραγούδι αποχαιρετούν την διασώστρια του ΕΚΑΒ φίλοι της

Vaggi Έφυγες Νωρίς Με ένα συγκινητικό τραγούδι αποχαιρετούν την διασώστρια του ΕΚΑΒ φίλοι της από την Σύρο….. Το τραγούδι συνέθεσε ο μουσικός : Δημήτρης Φεδρούλης ο οποίος έγραψε και τους στίχους. Στην αφιέρωσή του έγραψε: Με αγάπη και εκτίμηση, για όσα περάσαμε μαζί στα παιδικά μας χρόνια !!