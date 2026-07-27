Σύρος – Με ένα τραγούδι αποχαιρετούν την διασώστρια του ΕΚΑΒ φίλοι της
Vaggi Έφυγες Νωρίς Με ένα συγκινητικό τραγούδι αποχαιρετούν την διασώστρια του ΕΚΑΒ φίλοι της από την Σύρο….. Το τραγούδι συνέθεσε ο μουσικός : Δημήτρης Φεδρούλης ο οποίος έγραψε και τους στίχους. Στην αφιέρωσή του έγραψε: Με αγάπη και εκτίμηση, για όσα περάσαμε μαζί στα παιδικά μας χρόνια !!
Ακολουθήστε το Alpha News στο TikTok για καθημερινή ενημέρωση
Ακολουθήστε τον alphatv.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις