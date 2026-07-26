Αργολίδα: Κορυφώνεται η αγωνία για τον αγνοούμενο ψυχολόγο

Τα ίχνη του χάθηκαν το βράδυ της Παρασκευής – Το γεγονός ότι δεν πήγε φαγητό στην ηλικιωμένη μητέρα του σήμανε συναγερμό στην οικογένειά του

Κορυφώνεται η αγωνία στην Αργολίδα για τον 58χρονο άνδρα που αγνοείται από το βράδυ της Παρασκευής, με τις έρευνες των Αρχών να βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.

Οι δικοί του άνθρωποι κατάλαβαν ότι κάτι σοβαρό είχε συμβεί όταν ο άνδρας δεν εμφανίστηκε για να πάει φαγητό στην ηλικιωμένη μητέρα του, την οποία φρόντιζε. Καθώς δεν μπορούσαν να επικοινωνήσουν μαζί του, ενημέρωσαν τις Αρχές και άρχισε μεγάλη επιχείρηση για τον εντοπισμό του.

Κατά τη διάρκεια των ερευνών, το αυτοκίνητό του βρέθηκε εγκαταλελειμμένο σε δύσβατο σημείο στην περιοχή των Ιρίων. Ο ίδιος, ωστόσο, δεν εντοπίστηκε, γεγονός που εντείνει την αγωνία της οικογένειας και των ανθρώπων που τον γνωρίζουν.

Στις έρευνες συμμετέχουν στελέχη της ΕΜΑΚ, ενώ χρησιμοποιείται και drone, προκειμένου να ελεγχθούν δυσπρόσιτες περιοχές και να χαρτογραφηθεί η ευρύτερη ζώνη στην οποία βρέθηκε το όχημα.

Παράλληλα, αστυνομικοί της Ασφάλειας Ναυπλίου συλλέγουν μαρτυρίες και εξετάζουν υλικό από κάμερες ασφαλείας, προσπαθώντας να ανασυνθέσουν τις τελευταίες κινήσεις του αγνοουμένου.

Το αυτοκίνητό του έχει μεταφερθεί για εγκληματολογικό έλεγχο, προκειμένου να αναζητηθούν αποτυπώματα, γενετικό υλικό ή άλλα στοιχεία που θα μπορούσαν να ρίξουν φως στην υπόθεση.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στο πλαίσιο της έρευνας έχουν προσαχθεί και αλλοδαποί, προκειμένου να εξεταστούν από τις Αρχές. Μέχρι στιγμής, πάντως, δεν έχει προκύψει ούτε ανακοινωθεί επισήμως εμπλοκή τους στην εξαφάνιση.

Ο αγνοούμενος είναι ιδιαίτερα γνωστός στην τοπική κοινωνία, καθώς είναι Προϊστάμενος του ΚΕΔΑΣΥ Αργολίδας, ψυχολόγος και κοινωνικός λειτουργός.

Οι ώρες είναι κρίσιμες και οι έρευνες συνεχίζονται με αμείωτη ένταση, ενώ όλα τα ενδεχόμενα παραμένουν ανοιχτά.