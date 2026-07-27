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Η αντίδραση της γειτονιάς απέτρεψε τους επίδοξους διαρρήκτες

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
27/07/2026 11:03

Έντρομοι οι κάτοικοι στο Δάσος Χαϊδαρίου είδαν περίπου 5 κουκουλοφόρους να προσπαθούν να εισέλθουν σε κατοικία. Το ένα άτομο πήδηξε στη μάντρα, όπως φαίνεται από το υλικό που κατέγραψε η κάμερα ασφαλείας, και οι υπόλοιποι άρχισαν να χτυπούν την πόρτα. Ο θόρυβος, κινητοποίησε τη γειτονιά. Άρχισαν να φωνάζουν , ειδοποίησαν το 100 και οι επίδοξοι διαρρήκτες αποχώρησαν.

Πηγή: xaidarisimera.gr

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