Η αντίδραση της γειτονιάς απέτρεψε τους επίδοξους διαρρήκτες

Έντρομοι οι κάτοικοι στο Δάσος Χαϊδαρίου είδαν περίπου 5 κουκουλοφόρους να προσπαθούν να εισέλθουν σε κατοικία. Το ένα άτομο πήδηξε στη μάντρα, όπως φαίνεται από το υλικό που κατέγραψε η κάμερα ασφαλείας, και οι υπόλοιποι άρχισαν να χτυπούν την πόρτα. Ο θόρυβος, κινητοποίησε τη γειτονιά. Άρχισαν να φωνάζουν , ειδοποίησαν το 100 και οι επίδοξοι διαρρήκτες αποχώρησαν.

Πηγή: xaidarisimera.gr