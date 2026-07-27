Τζιτζίκια, θάλασσα έχουμε, βιβλίο;

Είναι αυθεντική εικόνα ελληνικού καλοκαιριού. Τζιτζίκια, θάλασσα και βιβλία. Στο βίντεο. Γιατί στην πραγματικότητα το 57% των Ελλήνων δεν αγόρασε, δεν δανείστηκε και τελικά δεν διάβασε ούτε ένα βιβλίο όλο τον χρόνο. Τα φετινά στοιχεία της Eurostat δείχνουν πως ένα έστω βιβλίο διάβασε το 43% των συμπατριωτών μας, 52% είναι ο μέσος όρος στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι βιβλιοφάγοι που διαβάζουν πάνω από 10 το χρόνο είναι μόλις 5% στην Ελλάδα, με πρωταθλητές Ευρώπης τους Ισλανδούς με 35%. Θα πει κάποιος, για παρηγοριά, αν είχαν τζιτζίκια και θάλασσα σαν τη δική μας, ίσως να διάβαζαν λιγότερο…

Από τα 5 βιβλία πάντως που είναι στο τραπέζι, τα 2 είναι ξενόγλωσσα, γράφτηκαν από συγγραφείς που ζουν στη Νέα Υόρκη. Σύμφωνα με τα στοιχεία βιβλιοπωλών, οι ηλικίες 16-29 που έχουν άνεση με τις ξένες γλώσσες, τα προτιμούν. Ακόμα κι αν υπάρχει στα ράφια μεταφρασμένο στα ελληνικά!