Δαμάσι: Το χαλάζι «σάρωσε» τους αμπελώνες

Το μέγεθος της καταστροφής που προκάλεσε η σφοδρή χαλαζόπτωση στο Δαμάσι Τυρνάβου αποτυπώνουν τα συγκλονιστικά πλάνα από drone.

Από ψηλά φαίνονται οι αμπελώνες που μέσα σε λίγα λεπτά ισοπεδώθηκαν από το χαλάζι και τους ισχυρούς ανέμους. Σταφύλια και φύλλα έχουν πέσει στο έδαφος, ενώ μεγάλες εκτάσεις παρουσιάζουν εικόνα ολοκληρωτικής καταστροφής.

Το χαλάζι έπληξε τις καλλιέργειες σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη περίοδο, λίγο πριν από τον τρύγο, με τους παραγωγούς να βλέπουν τους κόπους μιας ολόκληρης χρονιάς να χάνονται. Σε ορισμένες περιπτώσεις, η ζημιά εκτιμάται ότι αγγίζει ακόμη και το 100% της παραγωγής.

Κλιμάκια του ΕΛΓΑ και εκπρόσωποι της Τοπικής Αυτοδιοίκησης έχουν πραγματοποιήσει αυτοψίες στους πληγέντες αμπελώνες, προκειμένου να καταγραφεί το εύρος των ζημιών και να ξεκινήσει η διαδικασία των αποζημιώσεων.