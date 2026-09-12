Τη Δευτέρα το τελευταίο «αντίο» στον Γιώργο Μαζωνάκη

Τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου, στις 13:00, θα τελεστεί στην Αγία Τριάδα Νίκαιας η κηδεία του Γιώργου Μαζωνάκη.

Μετά την εξόδιο ακολουθία, η σορός του τραγουδιστή θα μεταφερθεί στο Γ’ Νεκροταφείο Αθηνών, όπου και θα γίνει η ταφή.

Ο Γιώργος Μαζωνάκης έφυγε από τη ζωή την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου.

Ο θάνατός του σημειώθηκε σε ιδιωτικό ιατρείο στο Κολωνάκι, έπειτα από ανακοπή.

Η κηδεία πραγματοποιείται μετά την ολοκλήρωση των απαραίτητων διαδικασιών και της νεκροψίας-νεκροτομής.

Η Νίκαια έχει ιδιαίτερη σημασία για τον τραγουδιστή. Εκεί γεννήθηκε και μεγάλωσε και εκεί θα γίνει πλέον η ταφή του.

Στην Αγία Τριάδα αναμένεται να βρεθούν συγγενείς, φίλοι, συνεργάτες και άνθρωποι που τον αγάπησαν μέσα από τη μουσική του.

Το τελευταίο «αντίο» στον Γιώργο Μαζωνάκη θα δοθεί στην πόλη με την οποία συνδέθηκε από τα πρώτα χρόνια της ζωής του.