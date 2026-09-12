Λουκέτο σε παράνομο Καζίνο. Τέσσερις συλλήψεις

Εντοπίστηκε παράνομο καζίνο στην Αθήνα όπου διεξάγονταν παράνομα τυχερά παίγνια . Η αστυνομία προχώρησε σε 4 συλλήψεις ενώ κατασχέθηκαν -18- κεντρικές μονάδες Η/Υ, server,-2- οθόνες,-3- κάμερες και -885- ευρώ.

Μεταξύ των συλληφθέντων περιλαμβάνεται ο προσωρινά υπεύθυνος, ο οποίος ενεργούσε για λογαριασμό του ιδιοκτήτη, καθώς και -3- πελάτες του καταστήματος, σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκε δικογραφία .

Παράλληλα, διαπιστώθηκε η εγκατάσταση καμερών επιτήρησης χώρων, χωρίς την απαραίτητη άδεια αρμόδιας Αρχής.

Συνελήφθησαν τρείς πελάτες ΕΛ.ΑΣ

Το συγκεκριμένο κατάστημα έχει απασχολήσει στο παρελθόν σε υπόθεση εξάρθρωσης εγκληματικής οργάνωσης, όπου οι εκμεταλλευτές αυτού είχαν σκοπό την διοργάνωση και διεξαγωγή τυχερών παιγνίων, μέσω μη αδειοδοτημένων διαδικτυακών πλατφορμών, καθώς και την εξαπάτηση των θαμώνων που συμμετείχαν σε αυτά.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.