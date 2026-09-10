Θλίψη στη Νίκαια για τον δικό τους Γιώργο
Θρήνος επικρατεί στη Νίκαια, στη γειτονιά όπου μεγάλωσε ο Γιώργος Μαζωνάκης. Όλοι έχουν να πουν έναν καλό λόγο, ενώ πολλοί είναι εκείνοι, που λένε ότι τους είχε βοηθήσει οικονομικά. Σε ένα βίντεο που δημοσίευσαν σήμερα συμμαθητές του από το σχολείο, εμφανίζεται να τραγουδάει σε σχολική γιορτή, αρχές της δεκαετίας του 90.
Ακολουθήστε το Alpha News στο TikTok για καθημερινή ενημέρωση
Ακολουθήστε τον alphatv.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις