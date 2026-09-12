Σφακιά: Τραυματίστηκε γυναίκα στο φαράγγι της Αράδαινας

Συναγερμός σήμανε πριν απο λίγο στην Πυροσβεστική Υπηρεσία Χανίων, έπειτα από τραυματισμό γυναίκας στο φαράγγι της Αράδαινας, στα Σφακιά. Η γυναίκα εντοπίστηκε από πυροσβέστες, μεταφέρθηκε εκτός του φαραγγιού σε ασφαλές σημείο και παραδόθηκε σε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για ιατρική φροντίδα

Επιχείρηση διάσωσης στο φαράγγι της Αράδαινας

Για το περιστατικό κινητοποιήθηκαν δύο πυροσβέστες με ένα όχημα. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις προσέγγισαν την τραυματισμένη γυναίκα στο φαράγγι και προχώρησαν στη μεταφορά της σε σημείο όπου ήταν δυνατή η παραλαβή της από το ΕΚΑΒ.

Το πλήρωμα του ασθενοφόρου ανέλαβε τη διακομιδή της, προκειμένου να λάβει την απαραίτητη ιατρική φροντίδα.

Δεύτερη κινητοποίηση στα Σφακιά την ίδια ημέρα

Το συμβάν στην Αράδαινα ήταν το δεύτερο περιστατικό που προκάλεσε κινητοποίηση της Πυροσβεστικής στην ευρύτερη περιοχή των Σφακίων μέσα στην ίδια ημέρα.