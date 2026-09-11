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Για κακούργημα οι γιατροί του Γ. Μαζωνάκη

Απροσδιόριστη η αιτία θανάτου
ΚΟΙΝΩΝΙΑ
11/09/2026 20:03

Μπαράζ εξελίξεων σήμερα, στην έρευνα που είναι σε εξέλιξη, για το θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη.

Οι δυο γιατροί αντιμετωπίζουν πλέον βαριά δίωξη, την ώρα που οι μαρτυρίες και οι καταθέσεις, φωτίζουν  το τι συνέβη μέσα στο ιατρείο.

Αποκαλύπτεται, ότι ο τραγουδιστής είχε υποβληθεί και σε άλλες θεραπείες, ενώ θα δούμε και που οδηγήσει η ιατροδικαστική εξέταση.

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