Φωτιά στην Χαλκιδική. Ήχησε το 112

Πυρκαγιά ξέσπασε νωρίς το μεσημέρι του Σαββάτου σε αγροτοδασική έκταση στη Σκάλα του δήμου Αριστοτέλη, στη Χαλκιδική. Η Πυροσβεστική κινητοποίησε επίγειες και εναέριες δυνάμεις, ενώ στις 11:51 εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για όσους βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή.

Μέχρι στιγμής, οι φλόγες δεν απειλούν κατοικίες.

Στο σημείο επιχειρούν 43 πυροσβέστες με 12 οχήματα, καθώς και μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 2ης ΕΜΟΔΕ.Για την κατάσβεση της φωτιάς στη Χαλκιδική συνδράμουν από αέρος ένα ελικόπτερο και δύο αεροσκάφη.